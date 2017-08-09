Еврокомиссия протестировала украинскую ГТС

Представители Министерства энергетики и угольной промышленности, Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" и Еврокомиссии успешно провели тестирование украинской газотранспортной системы для определения возможных кризисных ситуаций при работе ГТС в отопительном сезоне 2017-2018 годов. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

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"В рамках сотрудничества между Украиной и Европейской комиссией по усилению безопасности поставок газа представители Общего исследовательского центра Генерального директората Еврокомиссии вместе с представителями НАК "Нафтогаз Украины", ПАО "Укртрансгаз" и Министерства энергетики и угольной промышленности исследовали сценарии возможных кризисных ситуаций с поставками природного газа в Украину", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, тестирование предусматривало выявление рисков для украинской ГТС в отопительном сезоне 2017-2018 годов и анализ сценариев кризисных ситуаций, вероятности и последствий их наступления, а также обновление гидравлической модели, которая позволяет проводить моделирование ситуаций в ГТС с учетом реальных условий работы системы.

"Результаты исследования являются базой для разработки комплекса превентивных мер, которые существенно повышают уровень готовности ГТС к чрезвычайным ситуациям", - отметили в пресс-службе, добавив, что в ходе тестирования также были предоставлены рекомендации по совершенствованию нормативно-правовых актов Украины, в частности, Национального плана действий и Правил безопасности поставок природного газа.

В сообщении отмечается, что исследование проводилось за средства Еврокомиссии. Проект реализуется уже второй год (начиная с 2016 года) и в целом рассчитан на три года.

Как сообщал УНИАН, 8 августа коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина гарантирует надежность работы своей ГТС и бесперебойный транзит российского природного газа в страны Европейского Союза.

Транзит природного газа через украинскую ГТС в 2016 году вырос на 23% по сравнению с 2015 годом – до 82,2 миллиарда кубометров. По итогам января-июля 2017 года транзит газа вырос на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 52,3 миллиарда кубометров.

Совместный исследовательский центр Генерального директората Европейской комиссии (Directorate General-Joint Research Center, DG-JRC) - орган Еврокомиссии, ответственный за методологическое сопровождение подготовки к возникновению кризисных ситуаций в газовой сфере во всех государствах-членах ЕС