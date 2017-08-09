Кабмин утвердил финплан "Укрэнерго" на этот год

Кабинет министров Украины утвердил финансовый план государственной компании – оператора объединенной энергосистемы Украины "Укрэнерго" на 2017 год.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"Результат работы компании – это увеличение прибыли почти на 46% и увеличение поступлений в бюджет почти на 1 миллиард гривень в сравнении с прошлым годом. Мы учли замечания, которые были у Минфина по соответствующему постановлению, поэтому просим принять", - сказал, докладывая по проекту постановления, министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

Как сообщал УНИАН, "Укрэнерго" в 2016 году увеличило чистую прибыль по сравнению с 2015 годом в 3,7 раза – до 3 миллиардов гривень. Чистый доход компании в 2016 году увеличился на 32% – до 7,174 миллиарда гривень, валовая прибыль увеличилась на 43% – до 4,989 миллиарда гривень.

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. "Укрэнерго" является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.