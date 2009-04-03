Цены на бензин в Украине не изменились

С 27 марта по 3 апреля 2009 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты не изменились. Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании Ukrainian Petroleum Consultants (UPECO, г. Киев).

Так, по данным мониторинга компании UPECO, с 27 марта по 3 апреля 2009 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

Бензин А-76 – сохранилась на уровне 5,08 грн./литр

Бензин А-92 – сохранилась на уровне 5,39 грн./литр

Бензин А-95 – сохранилась на уровне 5,59 грн./литр

Дизельное топливо – сохранилась на уровне 5,30 грн./литр

Стабильность розничных цен на нефтепродукты в Украине наблюдается уже вторую неделю подряд. Данные средние цены не менялись с 20 марта.

Напомним, емкость рынка нефтепродуктов Украины составляет 3 млрд. долл. в розничных ценах в год. В год Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута.

Справка УНИАН. Консалтинговая компания UPECO основана в 1997 году и на сегодняшний день является одной из ведущих в Украине в сфере сбора, систематизации и анализа информации о рынках нефти и нефтепродуктов. UPECO является издателем ряда отраслевых изданий: еженедельника «НефтеРынок», ежемесячников «Современная АЗС» и OilMarket. Компания также проводит ряд нефтегазовых конференций в Украине, России и Казахстане.