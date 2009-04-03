НКРЭ намерена оставить тарифы на электроэнергию неизменными

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики намерена оставить неизменными розничные тарифы на электроэнергию в течение второго квартала.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил журналистам председатель НКРЭ Валерий КАЛЬЧЕНКО.

По его словам, во втором квартале возможно изменение прогнозной оптовой цены в сторону понижения. «Возможно, будет и уменьшаться (прогнозная оптовая цена – УНИАН). Это связано с факторами коэффициентов нормативных потерь для облэнерго. Увеличения не будет, может быть только уменьшение, но это технологическое регулирование оптовой цены», - сказал В.КАЛЬЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, НКРЭ оставила без изменений розничные тарифы энергоснабжающих компаний на апрель по сравнению с мартом 2009 года.

Тарифы утверждены постановлением НКРЭ от 23 марта т.г. №331.

Розничный тариф для потребителей первого класса напряжения для всех облэнерго оставлен на уровне 43,59 коп. за кВт/ч (без НДС). Тариф для потребителей второго класса по всем компаниям оставлен на уровне 58,46 коп. за кВт/ч (без НДС).

При этом Нацкомиссия регулирования электроэнергетики повысила прогнозную оптовую цену электроэнергии на апрель на 0,85% – до 400,5 грн. за МВт/ч, по сравнению с установленной на март этого года. Об этом сказано в постановлении комиссии от 19 марта №328.

Справка УНИАН. С 1 сентября 2005 года НКРЭ внедряет поэтапный переход к единым розничным тарифам на электроэнергию, кроме тарифов для нужд населения, населенных пунктов, внешнего освещения и городского электротранспорта. Ежемесячное повышение не может превышать 5% уровня тарифов предыдущего месяца. Предполагается внедрение двух единых тарифов – для потребителей первого класса напряжения (выше 35 кВ) и для потребителей второго класса напряжения (ниже 35 кВ).