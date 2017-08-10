"Газпром" отрапортовал о рекордных поставах газа в Европу

Загрузка «Газпромом» сухопутного отвода Opal от трансбалтийского газопровода Nord Stream (мощность — 55 млрд кубометров) выросла за первые восемь дней августа на 30%, сообщил глава монополии Алексей Миллер.

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По его словам, в среду «объем суточной подачи газа на ГИС “Грайфсвальд” (Германия) 8 августа достиг 140 млн куб. м, то есть использование Nord Stream превысило 90% от проектной мощности», сообщает «КоммерсантЪ».

При этом спрос на газ «Газпрома» в Европе остается стабильно высоким, так что монополия сохраняет загрузку и других экспортных маршрутов. Так, труба «Ямал—Европа» через Польшу в первую неделю августа, несмотря на дозагрузку Opal, использовалась на максимальном уровне. А на украинском коридоре, сообщил Миллер, наблюдалось увеличение транзита через Вельке-Капушаны на украинско-словацкой границе.

Данные «Укртрансгаза» подтверждают, что транзит российского газа увеличился к 7 августа почти на 10% к началу месяца. По словам главы «Газпрома», в среду экспорт в дальнее зарубежье составил 562 млн кубометров, что выше пика зимы 2015/16 года (539 млн кубометров).

Также, источники “Ъ” на рынке отмечают, что довольно существенная часть газа, идущего по Nord Stream и Opal, остается в собственности «Газпрома» и поступает в зарезервированные им ПХГ в Европе. К тому же, отмечают они, полную загрузку Opal обеспечивает не только «Газпром», но и другие поставщики. При этом загрузка на другом отводе от Nord Stream — NEL — снизилась, так как объемы были перенаправлены в Opal, говорят собеседники “Ъ”. Повышение транзита на украинском направлении они частично объясняют двухдневным ремонтом на газопроводе «Ямал—Европа».

В целом, по данным «Газпрома», в январе—июле компания нарастила экспорт в страны дальнего зарубежья на 12,6%, до 110,8 млрд кубометров. Поставки в Германию увеличились на 16,4%, в Австрию — на 74,2%, в Словакию — на 27,7%, в Чехию — на 27,1%. Основная причина устойчивого даже вне сезона спроса — сильно опустевшие холодной зимой подземные хранилища (ПХГ) и аномальная летняя жара в Восточной Европе. В июне зампред правления «Газпрома» Александр Медведев прогнозировал, что по итогам года экспорт в Европу может достичь 180 млрд кубометров против рекордных 179,3 млрд кубометров в 2016 году.

Напомним, «Газпром» с 2009 года пытался получить полный доступ к Opal, но этому препятствовали европейские регуляторы, выставившие ряд условий, из-за которых монополия могла использовать только половину трубы. А в конце 2016 года, когда российская компания наконец получила разрешение Еврокомиссии на доступ к 90% мощностей Opal (около 29 млрд кубометров — 4 млрд кубометров поставляется немецкой E.On, еще около 10% должны получать независимые поставщики), решение регулятора блокировала через суд Польша.

Но в июле Европейский суд и Высший земельный суд в Дюссельдорфе сняли обеспечительные меры, и «Газпром» снова смог нарастить поставки по Opal через суточные аукционы (первые торги прошли 1 августа, после чего загрузка трубы стала расти).