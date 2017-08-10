Украина с начала года сократила потребление угля на 27%
13:25, 10 августа 2017Энергетика
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По сравнению с июнем прошлого года потребление угля в июне 2017 года сократилось на 30,5% - до 1,754 миллиона тонн.
Иллюстрация REUTERS
Украина в январе-июне 2017 года сократила потребление угля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26,7% - до 10,9 миллиона тонн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.
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Также сообщается, что по сравнению с июнем прошлого года потребление угля в июне 2017 года сократилось на 30,5% - до 1,754 миллиона тонн.
Как сообщал УНИАН, по данным Минэнергоугля, Украина в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличила потребление угля на 9,4% - до 31,3 миллиона тонн.
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