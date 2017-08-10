От жителей Житомирщины уже поступило более 51 тысячи заявлений на получение денежного вознаграждения за энергоэффективность

От жителей Житомирской области уже поступило более 51 тыс. заявлений к местной власти на получение денежного вознаграждения за энергоэффективность. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА.

В ОГА напомнили, что субсидианти, которые вели энергоэффективное домохозяйство, могут получить денежное вознаграждение за энергоэффективность. Для получения средств необходимо до 1 сентября подать заявление в местное управление социальной защиты населения.

По информации департамента труда и социальной защиты населения облгосадминистрации, для получения средств за экономное использование электроснабжения и газоснабжения по состоянию на сегодня, 10 августа, уже подано от населения Житомирской области 51,5 тыс. заявлений.

Как сообщалось, правительственный проект монетизации части сэкономленных субсидий предусматривает денежную выплату энергосберегающим семьям – эквивалент стоимости сэкономленных 150 киловатт электроэнергии, если этот ресурс используется для отопления, или 100 кубометров газа.

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Предприятия-производители или предприятия-исполнители услуг по газо-, и электроснабжения в бумажном и электронном виде должны предоставить структурному подразделению по вопросам социальной защиты населения списки энергосберегающих субсидиантов с указанием суммы неиспользованной государственной помощи.

«Информацию о наличии экономии каждый получатель субсидии может отслеживать в своей платежке или путем обращения к поставщику газа или электроэнергии, если они используются для отопления», - отмечают в ОГА.

Для начисления средств субсидиант должен самостоятельно открыть счет в банке, через который производятся выплаты социальных пособий и пенсий. На момент подачи заявления счет в банке должен быть уже открытым.

«Согласно статье 165.1.1 Налогового кодекса Украины, субсидия, независимо от вида в котором она выплачивается, не включается до общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода плательщика налога. Поэтому монетизация части сэкономленных субсидий никоим образом НЕ влияет на процесс декларирования, а полученная от государства сумма не должна указываться в Декларации о доходах граждан», - говорится в сообщении. Дополнительную информацию можно получить по телефону: (0412) 24-14-08.