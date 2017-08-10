Кабмин разрешил "Нафтогазу" привлечь кредит в "Укргазбанке"

Кабинет министров Украины согласовал привлечение Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" краткосрочного кредита в "Укргазбанке" на сумму 3,5 миллиарда гривень.

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Об этом говорится в распоряжении правительства №514-р от 9 августа, опубликованном на сайте Кабмина.

Кредит будет предоставлен в форме невозобновляемой кредитной линии с лимитом 3,5 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабинет министров Украины распорядился расторгнуть договор залога имущественных прав между "Ощадбанком" и "Нафтогазом" на 17,5 миллиарда гривень, а также запретил госбанку применять к "Нафтогазу" штрафные санкции за невыполнение финансовых обязательств.