В "Укрэнерго" ожидают по итогам года получить 2,6 миллиарда прибыли

Кабинет министров Украины утвердил финансовый план государственной компании – оператора объединенной энергосистемы Украины "Укрэнерго" на 2017 год, согласно которому чистая прибыль компании должна составить 2,554 миллиарда гривень.

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Согласно документу, размещенному на сайте "Укрэнерго", чистый доход предприятия составит 7,877 миллиарда гривень, валовая прибыль – 5,108 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, "Укрэнерго" в 2016 году увеличило чистую прибыль по сравнению с 2015 годом в 3,7 раза – до 3 миллиардов гривень. Чистый доход компании в 2016 году увеличился на 32% – до 7,174 миллиарда гривень, валовая прибыль увеличилась на 43% – до 4,989 миллиарда гривень.

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. "Укрэнерго" является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.