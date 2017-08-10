Страны ОПЕК нарушили собственный договор и увеличили нефтедобычу

ОПЕК в июле нарастила добычу нефти на 172,6 тысячи баррелей в день по сравнению с июнем - до 32,869 миллиона баррелей в день, за счет роста нефтепроизводства в Ливии, Нигерии и Саудовской Аравии, сообщает Прайм со ссылкой на доклад организации за август.

Читайте такжеЭквадор не может выполнять соглашение с ОПЕК о сокращении нефтедобычи - СМИ

"Больше всего добыча нефти увеличилась в Ливии, Нигерии и Саудовской Аравии, в то время как снижение объемов нефтепроизводства продемонстрировали Ирак, Ангола и Венесуэла", - отмечается в докладе.

Ливия и Нигерия при этом по условиям сделки ОПЕК+ освобождены от обязательств по сокращению добычи, поскольку нефтяная промышленность этих стран сильно пострадала от деятельности вооруженных группировок. Согласно данным вторичных источников, Ливия в июле продолжила наращивать добычу нефти, увеличив ее в месячном выражении на 154,3 тысячи баррелей в день, до 1,001 миллиона баррелей в день. Аналогичный показатель в Нигерии вырос на 34,3 тысячи баррелей в день, до 1,748 миллиона баррелей в день.

Добыча нефти в Саудовской Аравии увеличилась на 31,8 тысячи баррелей в день, до 10,067 миллиона баррелей в день. Это на 9 тысяч баррелей в день выше оговоренного сделкой ОПЕК+ потолка добычи для королевства. Иран, по условиям соглашения получивший возможность нарастить добычу до досанационного уровня (около 4 миллионов баррелей в день), в июле увеличил объем нефтепроизводства на 6,9 тысячи баррелей в день, до 3,824 миллиона баррелей в день.

Добыча нефти в Ираке снизилась на 33,1 тысячи баррелей в день, до 4,468 миллиона баррелей в день, в Анголе - на 19,3 тысячи баррелей в день, до 1,646 миллиона баррелей в день, в Венесуэле - на 15,8 тысячи баррелей в день, до 1,932 миллиона баррелей в день.