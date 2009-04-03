Рейтинги трех энергокомпаний выведены из Контрольного списка

Сегодня независимое рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило о подтверждении долгосрочных кредитных рейтингов ОАО «Кировоградоблэнерго» и двух выпусков облигаций (серии А и В) на сумму 125 млн. грн. на уровне uaBBB; ОАО «ЭК «Севастопольэнерго» и двух выпусков облигаций (серии А и В) на сумму 110 млн. грн. на уровне uaBBB+; а также двух выпусков облигаций ОАО «ЭК «Житомироблэнерго» (серии А и В) на сумму 106 млн. грн. на уровне uaBBB. Прогноз рейтингов – "негативный".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе рейтингового агентства.

Кроме того, кредитные рейтинги были выведены из Контрольного списка рейтингов, что связано с предоставлением информации о своевременном и полном выполнении обязательств по предъявленным 02.03.2009 г. к оферте процентным облигациям ОАО «Кировоградоблэнерго» (серия В), ОАО «ЭК «Севастопольэнерго» (серия В) и ОАО «ЭК «Житомироблэнерго» (серия В).

Обновление кредитных рейтингов на основе годовой информации и планов на 2009 г. планируется завершить до конца апреля 2009 г. при наличии всей необходимой информации от заемщиков.

Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaBBB характеризуется достаточной кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Уровень кредитоспособности зависит от влияния неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий. Знаки «+» и «-» обозначают промежуточные категории рейтинга относительно основных категорий (уровней).

Напомним, 11 марта т.г. рейтинговое агентство "Кредит-Рейтинг" объявило о внесении в Контрольный список рейтингов с прогнозом "негативный" долгосрочных кредитных рейтингов ОАО "Кировоградоблэнерго" и двух выпусков процентных облигаций (серии А и В) на общую сумму 125 млн. грн. (кредитные рейтинги uaBBB); ОАО "ЭК "Севастопольэнерго" и двух выпусков процентных облигаций (серии А и В) на общую сумму 110 млн. грн. (кредитные рейтинги uaBBB+); а также выпуска процентных облигаций (серия В) ОАО "ЭК "Житомироблэнерго" на сумму 100 млн. грн. (кредитный рейтинг uaBBB).

Внесение в Контрольный список вызвано неопределенностью относительно условий договоренностей с инвесторами о реструктуризации задолженностей по предъявленным 2 марта 2009 года к оферте процентным облигациям ОАО "Кировоградоблэнерго" (серия В), ОАО "ЭК "Севастопольэнерго" (серия В) и ОАО "ЭК "Житомироблэнерго" (серия В). Поручителем по всем трем выпускам облигаций выступает ОАО "Отель "Премьер Палац".

В агентстве отметили, что выведение кредитных рейтингов из Контрольного списка и их дальнейший пересмотр напрямую зависит от условий достигнутых договоренностей с владельцами облигаций и своевременности выполнения взятых на себя обязательств в дальнейшем.