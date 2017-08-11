Ташлыкская ГАЭС может остановиться из-за низкого уровня воды - "Энергоатом"

Ташлыкская гидроаккумулирующая электростанция, являющаяся частью Южно-Украинского энергетического комплекса, может быть остановлена из-за низкого уровня воды в Александровском водохранилище из-за маловодья в реке Южный Буг.

Читайте также"Энергоатом" направил 20 миллионов на достройку третьего гидроагрегата Ташлыкской ГАЭС

Об этом сообщила пресс-служба государственного холдинга "Энергоатом".

"До "мертвого" объема нам осталось всего 35 сантиметров воды. Этот небольшой запас оставляют для работы Ташлыкской ГАЭС. Если придется сработать и его, на повестку дня будет вынесен вопрос об остановке гидроаккумулирующей станции. И это произойдет впервые за последние 14 лет", - передает пресс-служба слова заместителя начальника гидротехнического цеха каскада ГЭС-ГАЭС Андрея Гнездилова.

Согласно сообщению, уровень воды в Александровском водохранилище составляет 14,35 метра - за 35 сантиметров до уровня, при котором Ташлыкская ГАЭС не сможет работать. При этом с 9 августа водоем переведен в режим транзитного пропуска.

"На сегодняшний день обстановка настолько критичная, что из 76 миллионов кубометров запасов воды в водохранилищах осталось всего 28. В самом крупном, Ладыжинском, к примеру, из 28 миллионов кубометров запаса воды осталось всего 11", - сказал заместитель начальника отдела техногенно-экологической безопасности Бассейного управления водных ресурсов (БУВР) Руслан Туз.

При этом специалисты БУВР отметили, что проблем можно было бы избежать, если бы уровень воды в водохранилище был вовремя поднят до отметки 20,7 метра.

Как сообщал УНИАН, "Энергоатом", оператор всех действующих АЭС страны, в 2017 году намерен приступить к достройке третьего гидроагрегата Ташлыкской гидроаккумулирующей электростанции, которая входит в состав Южно-Украинского энергокомплекса.

Справка УНИАН. Южно-Украинский энергетический комплекс расположен на юге Украины в Николаевской области. Он включает в себя Южно-Украинскую атомную станцию (три атомных энергоблока суммарной мощностью 3000 МВт), Александровскую гидростанцию на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и высокоманевренную Ташлыкскую гидроаккумулирующую станцию (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 302 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).

Распоряжением Кабинета министров от 27 июля 2006 года предусмотрено завершить строительство ТГАЭС в полном проектном объеме – в составе 6 гидроагрегатов общей мощностью 900 МВт.

В 1996 году в качестве обособленного подразделения предприятие вошло в состав ГП "НАЭК "Энергоатом". Южно-Украинский энергокомплекс обеспечивает потребности в электрической энергии региона с населением более 5 миллионов человек.