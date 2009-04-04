Мировые цены на нефть изменились незначительно

Цены на нефть на мировых рынках в пятницу, 3 апреля, незначительно разнонаправленно изменились на фоне рекордно высокого за четверть века уровня безработицы в США в марте, сообщают РИА Новости..

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil понизилась на 0,13 доллара - до 52,51 доллара за баррель.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов увеличилась на 0,72 доллара - до 53,47 доллара за баррель.

В пятницу министерство труда США объявило о рекордно высоком за 25 лет уровне безработицы в стране, выросшем в марте до 8,5% по сравнению с 8,1% месяцем ранее.