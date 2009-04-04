Moody's снизило рейтинг "Газпрома" до Baa1

Международное рейтинговое агентство Moody`s понизило рейтинг "Газпрома" до Baa1, прогноз - "стабильный", сообщают РИА Новости..

Рейтинг компании не может превышать рейтинг России, поскольку их экономика тесно взаимосвязана. Понижение цен на нефть и газ негативно сказалось как на ситуации в России, так и на ситуации в «Газпроме», поясняется в сообщении.

Напомним, в декабре 2008 года Moody`s понизило прогноз по рейтингу России с «позитивного» на «стабильный», рейтинг сохранен на уровне «Baa1».

При этом Moody`s отмечает, что изменение рейтинга не отражает каких-либо изменений самостоятельных кредитных рисков «Газпрома». Фактором риска «Газпрома», по мнению агентства, является потенциальная поддержка Газпромбанка вопреки принятому ранее решению о деконсолидации банка.