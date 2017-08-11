В Кабмине озвучили цену импортного газа

Средняя таможенная стоимость импортного природного газа для Украины в период с 1 по 31 июля текущего года составила 5566 грн (или 214,5 долл.) за тысячу кубометров, говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли Украины.

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«Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю таможенную стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления при ввозе на территорию Украины в период с 1 по 31 июля 2017 года и составляющую 5566 грн, или 214,5 долл. США, за тысячу кубометров», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, средняя таможенная стоимость импортного природного газа для Украины в июле текущего года составила 5556 грн, или 213,7 долл., за тысячу кубометров.