Компания Минэнерго России стала монопольным поставщиком топлива для "ЛДНР" - СМИ

Внешнеэкономическое объединение «Промсырьеимпорт», принадлежащее Министерству энергетики Российской Федерации, является монопольным поставщиком топлива на временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей.

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Об этом говорится в расследовании LIGA.net.

В 2016 году «Промсырьеимпорт» поставила в оккупированные районы Донбасса более 200 000 тонн бензинов, дизельного топлива и моторных масел на сумму $116 млн. Это 86% всех поставок горюче-смазочных материалов в ОРДЛО и 100% всего моторного топлива (кроме сжиженного газа). В первом полугодии 2017-го «Промсырьеимпорт» поставил 93 000 тонн на сумму $64 млн.

«Промсырьеимпорт» относится к так называемым специальным внешнеэкономическим организациям. Компания занимается исполнением внешнеэкономических соглашений, импортно-экспортными операциями на основе специальных решений правительства РФ, в частности, за счет государственных валютных резервов.

Компания поставляет в ОРДЛО нефтепродукты в режиме специального экспорта, то есть без уплаты таможенных пошлин. В июле этого года экспортная пошлина на бензины и дизельное топливо составляла в России $24,2/т. Несмотря на льготы, бензин и дизельное топливо в "ДНР" и "ЛНР" стоят дороже, чем в Ростовской области, в среднем на 5-15 руб./л.

«Промсырьеимпорт» закупает все нефтепродукты для сепаратистских республик у нефтеперерабатывающих заводов «Башнефти», принадлежащей "Роснефти". Осенью 2016 года СНБО внес «Башнефть» в санкционный список.