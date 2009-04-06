Бойко: Россия попробует убедить ЕС переписать декларацию по ГТС

ародный депутат от Партии регионов Юрий БОЙКО считает, что Россия попробует убедить Евросоюз изменить декларацию, подписанную с Украиной, о модернизации газотранспортной системы.

Об этом он заявил в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"Конечно, она уже это начала с Германией, как наиболее стабильным и традиционным партнером", - отметил Ю.БОЙКО.

"Во-вторых, я считаю, резко активизируется, особенно с учетом предоставленных кредитов со стороны Китая, сотрудничество с Китаем и Японией", - сказал депутат.

"То есть будет восточный вектор, он и так уже появился, и определенная часть политической элиты России уже переориентировалась туда, этот вектор сейчас будет превалировать. Наверно, он будет сейчас основным", - прибавил Ю.БОЙКО.

Депутат подчеркнул, что подписание декларации между Украиной и ЕС о модернизации украинской ГТС без участия России стало "пощечиной, чтобы отомстить за унижение" в январе 2009 года.

"Исходя из моих наблюдений, в ситуации, когда подписали декларацию о реконструкции ГТС без участия третьей равноценной составляющей - России, они (украинская власть - УНИАН) прекрасно понимали, что она будет иметь больше политическое содержание и наложит на Украину определенные обязательства", - сказал Ю.БОЙКО.

"Но главную цель - повышение надежности транзита и обеспечения гарантий поставок - эта декларация не решит", - убежден народный депутат.