Декларация по ГГС между Украиной и ЕС противоречит соглашениям с РФ

Декларация о модернизации газотранспортной системы Украины, подписанная Киевом и Еврокомиссией, не стыкуется с российско-украинскими договоренностями о поставках и транзите газа.

Об этом в интервью «Российской газете» 6 апреля заявил глава МИД РФ Сергей ЛАВРОВ.

"После долгих переговоров, зигзагов, приездов-отъездов подписаны долгосрочные договоренности о поставках российского газа в Украину и транзите российского газа через Украину. Конечно, с этими договоренностями никак не стыкуется та декларация, которая была подписана между Евросоюзом и Украиной в Брюсселе 23 марта", - сказал С.ЛАВРОВ.

Декларация о модернизации ГТС Украины готовилась без участия Москвы, о ее подготовке российская сторона узнала в последний момент, и то случайно, отметил министр.

"Нас никто не собирался информировать. На вопросы, которые мы стали задавать еще до подписания декларации, ответов не последовало. Мы, кстати, потом выяснили, что и большинство стран - членов Евросоюза узнали об этой декларации уже по факту ее подписания и оглашения. Я уж не говорю об энергетических компаниях Западной Европы, которые являются основными партнерами "Газпрома", - сказал глава российского МИД.

С.ЛАВРОВ напомнил, что в итоге российская сторона была вынуждена отложить планировавшееся на этой неделе заседание Комитета по экономическому сотрудничеству, которое возглавляют председатели правительств России и Украины, чтобы разобраться во всем произошедшем.

Как сообщал УНИАН, 23 марта в Брюсселе состоялась Международная инвестиционная конференция по модернизации украинской ГТС, в которой приняли участие Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

По итогам конференции “ЕС – Украина: партнеры по поставкам газа в Европу” была подписана Совместная декларация ЕС, Украины и международных финансовых организаций, которая будет определять основу для предоставления инвестиций.

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН 27 марта на пресс-конференции в Сочи, комментируя итоги инвестиционной конференции по модернизации украинской ГТС, заявил, что Россия начнет пересматривать принципы отношений со странами Евросоюза, если интересы Москвы будут игнорироваться.