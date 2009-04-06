Фьючерсы на нефть в пятницу упали в цене

Майские фьючерсы на сырую нефть в пятницу по итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) упали в цене на 13 центов до 52,51 доллара за баррель. Неблагоприятные данные по рынку труда в США привлекли внимание рынка к слабости экономики, передает ПРАЙМ-ТАСС.

Министерство труда США сообщило о том, что безработица в марте достигла самого высокого уровня за 25 лет. Уровень безработицы в марте вырос до 8,5% с 8,1% в феврале, что соответствовало прогнозам экономистов. Число рабочих мест вне сельского хозяйства в марте сократилось на 663 000, тогда как ожидалось сокращение на 673 000.

"За последние три месяца было потеряно более 2 млн. рабочих мест, а с декабря 2007 года потеряно 5,1 млн. рабочих мест, - сказал Питер БОЙТЕЛ, президент Cameron Hanover. – В связи с такими потерями потребителям будет очень сложно вывести нас из рецессии".

Майские фьючерсы на нефть завершили сессию в середине диапазона, ширина которого составляла почти 3 доллара, вернув себе позиции, утраченные в конце сессии, так как фьючерсы на бензин удержались на завоеванных уровнях. В условиях низкого объема торгов участники рынка фиксировали прибыль после роста на 8,8%, наблюдавшегося в четверг. Этому подорожанию нефти способствовало решение "большой двадцатки" предоставить развивающимся странам 1,1 трлн. долларов на борьбу с текущим экономическим кризисом.

По сравнению с предыдущей неделей фьючерсы на нефть подорожали всего на 13 центов, несмотря на возросшую волатильность, в связи с которой котировки колебались в диапазоне шириной в 5,60 доллара. В течение предыдущих четырех дней фьючерсы на нефть три раза завершали торги ниже отметки 50 долларов за баррель, однако в конце недели им удалось удержаться выше 52 долларов.

Котировки майских фьючерсов на нефть марки Brent на ICE Futures выросли на 72 цента до 53,47 доллара за баррель.

Повышенная волатильность ожидаема, так как рынок продолжает испытывать понижательное давление со стороны данных по спросу и предложению нефти и повышательное давление со стороны любого роста акций или признаков восстановления экономики, отметили аналитики.

Фьючерсы на бензин в пятницу продемонстрировали самую большую устойчивость, так как последние данные США показали, что снижение спроса на бензин замедляется в преддверии весенне-летнего сезона, когда спрос достигает своего пика.

Котировки майских фьючерсов на бензин RBOB по итогам торгов выросли на 2,26 цента до 1,4924 доллара за галлон. Котировки майских фьючерсов на топочный мазут выросли на 0,69 цента до 1,4460 доллара за галлон.