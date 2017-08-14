В порту "Южный" начали разгрузку третьего балкера с углем из ЮАР

В морском торговом порту «Южный» сегодня начали разгрузку третьего балкера с углем, который прибыл из ЮАР.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе государственного предприятия «МТП «Южный» 14 августа начата разгрузка судна Panamax SBI Reggae (флаг Либерия). Отмечается, что это третья партия угля марки «А», который прибыл в Украину из ЮАР.

«75 тыс. тонн антрацита планируется разгрузить за 2 суток», - сообщили в пресс-службе.

Как отметил и. о. директора предприятия Виталий Жуковский, госпредприятие уже отправило на украинские ТЭС более 150 тыс. тонн угля.

Разгрузка двух судов длилась 4,5 суток, а отправка 2100 вагонов с антрацитом энергетиками выполнена за 22 дня.

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«Производственное оборудование, портальные краны Tukan работают на номинальных скоростях и по графику, железнодорожники вовремя предоставляют необходимое количество вагонов. Схема разгрузки работает, как швейцарские часы. Panamax SBI Reggae по своим характеристикам не отличается от предыдущих судов, поэтому уверен, что все работы будут выполнены по графику», - сказал Жуковский.

Справка УНИАН. Морской торговый порт «Южный» – крупнейший по объемам перевалки грузов порт Украины, основан в 1978 году и расположен на берегу Аджалыкского лимана. Это самый глубоководный порт Украины (глубина подходного канала - 15,5 м, глубины у причалов – 14-15,5 м). Общая протяженность причалов - около 2,6 км.