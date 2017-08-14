Третий блок Южно-Украинской АЭС хотят полностью перевести на топливо Westinghouse в 2018 году - "Энергоатом"

Национальная атомная генерирующая компания "Энергоатом" планирует в 2018 году полностью заполнить активную зону реактора третьего энергоблока Южно-Украинской АЭС исключительно топливом производства американско-японской компании Westinghouse, таким образом, полностью заменив российское топливо производства компании "ТВЭЛ".

Читайте такжеЯдерное топливо Westinghouse разрешили использовать еще на двух блоках Запорожской АЭС

Об этом сообщил начальник отдела ядерной безопасности обособленного подразделения "Южно-Украинская АЭС" Сергей Повод.

"75% активной зоны сейчас загружено американским топливом… В следующем году мы планируем полностью перевести третий блок на это топливо", - сказал Повод.

Также он добавил, что в этом году будет загружена первая партия топлива Westinghouse на втором блоке Южно-Украинской АЭС, а полный переход на новое топливо планируется завершить через 4 года, поэтапно заместив топливные сборки российского производства.

"Первый блок остается на российском топливе", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в рамках диверсификации источников поставок ядерного топлива для атомных станций Украины и снижения зависимости от одного поставщика - российской компании "ТВЭЛ" - "Энергоатом" заключил договор с компанией Westinghouse. В марте 2015 года Южно-Украинская АЭС успешно выполнила загрузку модернизированного топлива ТВС-WR производства Westinghouse на третьем энергоблоке. В апреле 2015 года этот блок был подключен к энергосети страны.

В феврале 2016 года "Энергоатом" поставил на Запорожскую АЭС первую партию ядерного топлива компании Westinghouse. По итогам первого полугодия 2016 года "Энергоатом" импортировал 41,6% тепловыделяющих элементов, содержащих ядерное топливо, производства Westinghouse, а остальные 58,4% – из России.

Сейчас ядерное топливо производства компании Westinghouse эксплуатируется в составе смешанных активных зон энергоблоков №2, №3 Южно-Украинской АЭС, №5 Запорожской АЭС, и готовится к загрузке в активную зону энергоблока №3 Запорожской АЭС.

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 55% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.