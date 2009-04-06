ВСК признала незаконным задержание работника Энергетической таможни

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам выяснения обстоятельств нарушения должностными лицами, руководителями СБУ Конституции и законодательства при выполнении ими служебных обязанностей (по событиям вокруг НАК «Нафтогаз Украины») признала незаконными действия следователя СБУ Вячеслава ВЕРГЕЛЕСА, задержавшего заместителя начальника отдела Энергетической региональной таможни Государственной таможенной службы Тараса ШЕПИТЬКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил председатель ВСК, народный депутат Роман ЗВАРИЧ.

«ВСК установила и досказала преступление со стороны главного следователя СБУ господина Вячеслава ВЕРГЕЛЕСА», - сказал он.

По словам Р.ЗВАРИЧА, преступление следователя подпадает под статью 371 Уголовного кодекса Украины – заведомо незаконное задержание, привод или арест.

«То есть мы доказали на следственной комиссии, что Тарас ШЕПИТЬКО заведомо незаконно был задержан, и это квалифицируется как преступление», - сказал он.

По словам Р.ЗВАРИЧА, за такое заключение проголосовали все члены ВСК, и это дает основания говорить о том, что вообще это дело является необоснованным.

Он также добавил, что Служба безопасности уклоняется от сотрудничества с ВСК. В частности, отметил Р.ЗВАРИЧ, все попытки комиссии получить от СБУ процессуальные документы были безуспешными.

Как сообщал УНИАН, следственным управлением СБУ 2 марта было возбуждено уголовное дело по факту завладения чужим имуществом, а именно – более 6 млрд. кубометров природного газа на сумму 7 млрд. 500 млн. грн. путем злоупотребления служебными лицами НАК «Нафтогаз Украины» своим служебным положением. В рамках дела был задержан заместитель начальника отдела Энергетической региональной таможни Государственной таможенной службы Т.ШЕПИТЬКО. Его освободили из-под стражи 6 марта.

И.о. председателя правления НАК Игорь ДИДЕНКО обжаловал постановление о возбуждении уголовного дела в Шевченковском райсуде столицы.

24 марта Шевченковский райсуд признал незаконными отдельные действия СБУ и отменил ее постановление о возбуждении указанного уголовного дела.

1 апреля Апелляционный суд Киева оставил в силе решение Шевченковского райсуда столицы о закрытии уголовного дела, возбужденного по факту завладения должностными лицами НАК «Нафтогаз Украины» 6,3 млрд. кубометров газа, и признание незаконным задержания заместителя начальника отдела Энергетической региональной таможни Государственной таможенной службы Т.ШЕПИТЬКО.