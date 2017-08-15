Добыча угля в Украине с начала года сократилась почти на 7%

Добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в январе-июле 2017 года сократилась на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 21,048 млн тонн, сообщила пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, из общего объема угля 2,8 млн тонн было добыто на государственных шахтах. На госпредприятиях за данный период добыча угля сократилась на 21,7%.

В июле в Украине было добыто 2,6 млн тонн угля, из которых на госшахты приходится 0,39 млн тонн.

Прирост добычи угля за отчетный период показали «ДТЭК Добропольеуголь» (на 18,6%, до 1,4 млн тонн) и «ДТЭК Павлоградуголь» (на 12,7%, до 11,4 млн тонн).

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Как сообщал УНИАН, добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в 2015 году из-за боевых действий на Донбассе сократилась в 1,6 раза по сравнению с 2014 годом – до 39,76 млн тонн. В 2016 году добыча увеличилась на 2,8% – до 40,864 млн тонн.

На сегодняшний день Украина из-за боевых действий на востоке страны и блокады грузооборота с зоной АТО испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам.