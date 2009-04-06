По оперативным данным, в январе-марте текущего года АЭС Украины сократили производство электроэнергии на 13,6% или 3,5 млрд. кВт/ч, по сравнению с январем-мартом 2008 года, – до 22,274 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в НАЭК «Энергоатом».

По сравнению с февралем текущего года, в марте АЭС Украины увеличили производство электроэнергии на 7% или 492 млн. кВт/ч – до 7,592 млрд. кВт/ч.

В первом квартале т.г. Ривненская АЭС (РАЭС) сократила выработку электроэнергии на 22,6%, - до 3,975 млрд. кВт/ч, Запорожская АЭС (ЗАЭС) – на 8,5% – до 10,249 млрд. кВт/ч, Южноукраинская АЭС (ЮУАЭС), с учетом Александровской ГЭС и Ташлыкской ГАЭС, – на 31,7% – до 4,264 млрд. кВт/ч.

В то же время, Хмельницкая АЭС (ХАЭС) в январе-марте увеличила выработку электроэнергии на 18,8% – до 3,785 млрд. кВт/ч.

По оперативным данным, в январе-марте АЭС Украины отпустили ГП «Энергорынок» 20,956 млрд. кВт/ч электроэнергии, что на 14% или 3,406 млрд. кВт/ч меньше, чем в январе-марте 2008 года.

Доля атомных электростанций в отечественном производстве электроэнергии в январе-марте составила 47,5% от общего объема выработки, в марте – 48,9%

Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) АЭС в январе-марте составил 74,3% против 85,1% в первом квартале 2008 года. При этом по итогам трех месяцев наибольший КИУМ был зафиксирован на ХАЭС – 87,7%, наименьший – на ЮУАЭС – 64,7%.

В первом квартале текущего года на АЭС произошло 3 учетных нарушения в работе АЭС, за аналогичный период 2008 года – 7 нарушений.

Недовыработка электроэнергии из-за нарушений в работе АЭС, по предварительным данным, составила 23,325 млн. кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, АЭС Украины в 2008 году сократили производство электроэнергии на 2,82% или 2,622 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2007 годом, – до 90,111 млрд. кВт/ч.

ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.