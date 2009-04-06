Угольщики Донецкой области должны Фонду соцстрахования 35 млн. грн.

В Донецкой области долг угледобывающих предприятий региона с 1 января 2009 года (по состоянию на начало апреля 2009 г) в бюджет Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний составляет 34,7 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в управлении угольной промышленности Донецкой областной государственной администрации, в общей сумме долга в бюджет Фонда социального страхования весомая доля приходится на угледобывающие предприятия Министерства угольной промышленности Украины - 29 млн. 538 тыс. грн.

Так, самую большую задолженность в местный бюджет имеет ГП «Макеевуголь» - 6 млн. 234 тыс. грн., ГП «Донецкая угольная энергетическая компания» - 4 млн. 660 тыс. грн., ГП «Селидовуголь» - 2 млн. 342 тыс. гн., ГП «Красноармейскуголь» - 2 млн. 301 тыс. грн., ГП «Дзержинскуголь» - 1 млн. 916 тыс. грн. и др.

В управлении объяснили, что к срыву расчетов с бюджетом Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний приводит задолженность по выплате заработной платы на угледобывающих предприятиях региона.

Как сообщал УНИАН, по данным ОГА, в Донецкой области задолженность угольщикам по заработной плате по состоянию на 2 апреля текущего года составила 504,2 млн. грн.