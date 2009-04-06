Украина должна развивать угольную промышленность

Украина должна развивать свою угольную промышленность, чтобы снизить зависимость от внешних сырьевых рынков..

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам народный депутат от Партии регионов Ринат АХМЕТОВ сегодня в Донецке.

«Мы производим сталь, а если нет угля – мы не сможем производить сталь. И мы будем не конкурентоспособны. Сегодня мы зависим от внешних рынков, когда мы продаем свою сталь, а так мы еще будем зависеть от внешних рынков именно в части угля, в части сырья», - пояснил он.

Отвечая на вопрос, связано ли развитие угольной отрасли с дальнейшей ее приватизацией, Р.АХМЕТОВ отметил: «А это уже надо смотреть - как лучше, кто более эффективный собственник».

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины 14 мая 2008 года утвердил концепцию реформирования угольной отрасли, предусматривающую, в частности, приватизацию угледобывающих предприятий.

Согласно документу, шахты для приватизации объединены в 22 лота, и в каждый из них вошли как прибыльные шахты, так и убыточные, а также шахты с достаточным запасом угля, которые планируется закрывать (120 шахт).