В Закарпатье открыли первую автономную котельную на твердом топливе.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь Ужгородского горисполкома Олег ПОДЕБРИЙ.

По его словам, это первая автономная котельная на дровах в Закарпатской области. Ее мощность составляет 360 кВт, она будет обогревать помещение среднеобразовательной школы № 7 в Ужгороде.

«Котельная, на которую из городского бюджета выделили 480 тыс. грн., будет работать на твердом топливе с использованием древесины, которая остается после санитарной очистки городских насаждений, и на опилках, который будут поставлять коммунальные предприятия», – уточнил О.ПОДЕБРИЙ.

По его словам, суточная потребность котельной в дровах составляет 4,5 куб. м.

«На сегодня в городе есть 2200 аварийных деревьев, в санитарной чистке нуждается самый крупный парк города – Боздошский. Одно непригодное для последующей переработки дерево – это около 3 кубометров дров», – прокомментировал пресс-секретарь.

По его словам, до сих пор СОШ № 7 платила за обогрев своих помещений 66 тыс. грн. в месяц, отныне эти средства минимизируют до уровня заработной платы двух работников, которые будут обслуживать эту котельную.

Такие же котельные, по словам О.ПОДЕБРИЯ, планируется открыть для СОШ № 15 и СОШ № 12, а также для детсада № 1.

В целом, уточнил О.ПОДЕБРИЙ, для строительства новых автономных котельных для заведений образования Ужгорода необходимо свыше 18 млн. грн., а для замены окон и дверей – еще 10 млн. грн.