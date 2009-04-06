Ющенко 9-10 апреля посетит Азербайджан

9-10 апреля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит официальный визит в Азербайджанскую Республику.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, во время визита запланированы двусторонние встречи Президента Украины с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом АЛИЕВЫМ, председателем парламента Октаем АСАДОВЫМ и премьер-министром Азербайджана Артуром РАСИЗАДЕ.

Главная цель визита – проведение Совета президентов Украины и Азербайджана, на котором планируется рассмотреть вопросы торгово-экономического сотрудничества, в частности, в энергетической отрасли.

Важным элементом визита является продолжение диалога с Азербайджаном относительно создания прозрачного энерготранспортного коридора.

Также во время переговоров будут обсуждаться аспекты создания Евразийского нефтетранспортного коридора. Еще одной темой официальных встреч станет развитие совместных проектов в космической отрасли.

Кроме того, в Баку В.ЮЩЕНКО примет участие в торжественной церемонии открытия мемориальной доски на доме, в котором в 1919-1920 гг. находилась первая дипломатическая миссия Украинской Народной Республики в Азербайджане.