НКРЭКУ сознательно искажает информацию об участии "Энергоатома" в ВАО АЭС

НАЭК "Энергоатом" считает необходимым прокомментировать позицию НКРЭКУ, которая последовательно не включает в тариф компании на отпуск электроэнергии средства, необходимые для уплаты ежегодного членского взноса во Всемирную ассоциацию организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС, WANO). Энергоатом, как и все без исключения операторы АЭС во всем мире, является членом ВАО АЭС.

Читайте такжеВ условиях дефицита угля атомщики установили 13-летный рекорд по производству электроэнергии

Так, в обосновании НКРЭКУ по пересмотру тарифа на отпуск электрической и производство тепловой энергии для Энергоатома на 2017 год с 1 октября 2017 года содержится следующая строка: " - расходы на развитие производства - 184,6 миллиона гривень (взносы в ядерных обществ и ассоциаций 171,7 миллиона гривень, из которых 164,9 миллиона гривень - взносы в ВАО АЭС (Российская Федерация)".

"Энергоатом" считает обнародование ложной информации на сайте НКРЭКУ о том, что Всемирная ассоциация операторов АЭС является российской, сознательным введением в заблуждение пользователей сайта регулятора. А также попыткой манипуляций общественным мнением, целью которой является формирование негативного отношения к "Энергоатому" и неприятие его позиции по установлению для атомной генерации обоснованного тарифа на отпуск электроэнергии.

Ведь сразу после начала военных действий со стороны РФ в 2014 году руководство "Энергоатома" приняло решение о недопустимости уплаты членских взносов в ВАО АЭС через страну-агрессора. Президент "Энергоатома" Юрий Недашковский как член Совета управляющих ВАО АЭС еще в 2014 году добился перевода уплаты членских взносов Энергоатома напрямую в Координационный центр Ассоциации, который расположен в Лондоне. "Энергоатом" неоднократно информировал об этом факте и широкую общественность, и лично НКРЭКУ.

Более того, активная позиция "Энергоатома" о возможности работы с организацией не через Московский центр ВАО АЭС была успешно реализована на практике. В 2016 году на Ривненской АЭС состоялась первая в истории ВАО АЭС обменная партнерская проверка, которую на украинской станции осуществили эксперты Парижского центра Ассоциации. До этого партнерские проверки ВАО АЭС в той или иной стране организовывал исключительно региональный центр к которому она принадлежит.

Несмотря на это НКРЭКУ в своих официальных документах упорно продолжает сообщать украинской общественности, что "Энергоатом" должен платить членский взнос даже не в Московский центр ВАО АЭС, а в Российскую Федерацию, что ассоциируется с бюджетом этой страны, а не международной организацией, в которую входят Чехия, Болгария, Венгрия, Финляндия и другие страны с реакторами типа ВВЭР.

Напомним, Всемирная ассоциация операторов АЭС была созданная в 1989 году после аварии на Чернобыльской АЭС. Тогда все компании, эксплуатирующие АЭС, пересмотрели свои подходы к обеспечению безопасности и пришли к выводу о необходимости международного сотрудничества в этой сфере. В том же году все пять украинских АЭС, включая Чернобыльскую, стали членами этой организации.

Сегодня ВАО АЭС объединяет все атомные станции мира и энергетические компании, эксплуатирующие около 450 атомных энергоблоков. Такое объединение и детальный анализ успешной практики эксплуатации реакторов различных типов по всему миру делают экспертов Ассоциации носителями уникального опыта. Именно этими знаниями эксперты ВАО АЭС делятся со своими коллегами в ходе партнерских проверок, которые являются основным инструментом деятельности Ассоциации.

Координируют работу такой масштабной организации четыре региональных центра в Атланте, Москве, Париже и Токио. Они объединяют операторов АЭС по региональному и проектному признакам. Украина и еще 12 стран, среди которых Литва, Словакия, Венгрия, Чехия, Индия, Китай входят в Московский центр (МЦ) ВАО АЭС. Во всех этих странах эксплуатируются реакторы типа ВВЭР, дизайн которых был разработан в СССР, что и послужило основным признаком принадлежности к Московскому центру ВАО.