"Укргазвыдобування" и хорватская Crosco подписали контракты на бурение скважин на Полтавщине - Гройсман

Государственная компания "Укргазвыдобування" подписала два контракта с хорватской Crosco Integrated Drilling & Well Services Ltd на бурение 12 новых скважин в Полтавской области, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

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"Есть хорошая новость: "Укргазвыдобування" подписала два контракта с хорватской Crosco Integrated Drilling & Well Services Ltd на бурение двенадцати новых скважин в Полтавской области. Это первый в истории крупнейшей газодобывающей компании Украины проект, который выполняет иностранный подрядчик с применением суперсовременного бурового оборудования", - сообщил премьер.

По словам Гройсмана, подписание контрактов стало результатом усилий правительства по привлечению инвесторов и расширению сотрудничества с европейским бизнесом.

"С помощью таких проектов мы усиливаем собственный экономический потенциал. В данном случае - проект будет способствовать решению задачи достижения энергетической независимости за счет увеличения собственной добычи газа, которую правительство поставило в прошлом году. Экономически сильной и энергонезависимой Украине - быть", - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, крупнейшая газодобывающая компания в Украине "Укргазвыдобування" в январе-июле 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила добычу природного газа на 3% – до 8,779 миллиарда кубометров. По итогам 2016 года компания увеличила добычу природного газа на 0,5% - до 14,605 миллиарда кубометров, тогда как в 2015 году, по сравнению с 2014 годом, наблюдалось падение на 3,8% - до 14,528 миллиарда кубометров.

В прошлом году правительство утвердило программу увеличения добычи собственного газа до 20 миллиардов кубометров в год до 2020 года "Стратегия 20/20", призванную обеспечить энергонезависимость Украины.