Нефть дорожает до $50,98 за баррель в ожидании данных по запасам в США

Мировые цены на нефть в среду днем продолжают расти, трейдеры ожидают выхода статистики по запасам сырья в США за неделю, сообщает Прайм.

Читайте такжеМЭА сократило прогноз мирового спроса на нефть

По состоянию 13:40 по Киеву стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 0,35% - до 50,98 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,23%, до 47,66 доллара за баррель.

Данные о запасах нефти в США за неделю станут известны позднее в среду. По мнению опрошенных агентством Reuters аналитиков, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 11 августа, снизились на 3,058 миллиона баррелей, или на 0,64%, до 472,342 миллиона баррелей.

Трейдеры также отыгрывают данные Американского института нефти (API), согласно которым запасы нефти за неделю сократились на 9,2 миллиона баррелей, что является самым сильным снижением с сентября 2016 года. Запасы бензина, напротив, увеличились на 301 тысячу баррелей, дистиллятов - сократились на 2,1 миллиона баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли на 1,7 миллиона баррелей, сообщил API.

При этом чрезмерное предложение продолжает оказывать давление на нефтяные цены, поскольку пока страны ОПЕК пытаются сократить свой уровень добычи, показатель в США продолжает увеличиваться, приводит агентство Reuters мнение рыночного аналитика Forex.com Фавада Разакзады (Fawad Razaqzada).