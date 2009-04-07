Цена нефти на мировых рынках понизилась

Цены на нефть на мировых рынках в понедельник, 6 апреля, снизились на фоне падения американских биржевых индексов, а также укрепления курса доллара по отношению к евро.

По мнению аналитиков, в последние недели цены на нефть следуют котировкам на биржах, поскольку игроки на рынке энергоресурсов рассматривают биржевую динамику как показатель состояния мировой экономики.

Так, цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 1,23 доллара - до 52,24 долларов за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 1,46 доллара - до 51,05 долларов за баррель, передает Reuters.