Нафтогаз полностью рассчитался с Газпромом за март

НАК «Нафтогаз Украины» полностью рассчиталась с ОАО «Газпром» за поставленный в марте этого года российский газ.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил начальник Управления по связям с общественностью «Нафтогаза Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ.

«Ночью все свершилось… Компания перевела необходимую сумму средств на счета «Газпрома», – сказал он.

При этом В.ЗЕМЛЯНСКИЙ добавил, что сумма составила около 350 млн. долларов.

Как сообщал УНИАН, согласно контракту от 19 января 2009 г., "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять "Газпрому" платежи за газ не позже 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

Всего в 2009 году НАК должен заплатить 14,4 млрд. долл.

Украинская сторона официально заявляла, что заинтересована в сокращении законтрактованных объемов импорта газа в 2009 году с 40 млрд. куб. м до 33 млрд. куб. м.