"Чернобыльская АЭС" хочет в декабре запустить завод по переработке жидких радиоактивных отходов

Государственное предприятие "Чернобыльская АЭС" планирует в декабре этого года ввести в эксплуатацию завод по переработке жидких радиоактивных отходов, который расположен в зоне отчуждения. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.

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"В декабре этого года завод планируется ввести в эксплуатацию, а в мае 2018 года – завершить оставшиеся работы для полноценной работы этого предприятия", - отмечается в сообщении.

По данным агентства, годовая мощность завода будет составлять 2,5 тысячи кубометров жидких радиоактивных отходов.

"Согласно применяемой технологии, жидкие отходы сначала превращают в твердую форму, а потом их направляют на длительное хранение на комплекс "Вектор", который также расположен в зоне отчуждения", - сообщили в пресс-службе, добавив, что на сегодня на промплощадке ЧАЭС находится свыше 20 тысяч кубометров таких отходов.

Как сообщал УНИАН, в середине июля 2017 года Верховная Рада приняла закон, которым возобновляется целевое финансирование и использование государственного Фонда обращения с радиоактивными отходами, что позволит возобновить его накопительный статус и профинансировать выполнение государственной программы по утилизации таких отходов.

Радиоактивные отходы – это отходы, которые не имеют хозяйственной ценности, содержат радиоактивные изотопы химических элементов и являются источником радиоактивного излучения. Они образуются в результате работы атомной энергетики, военных программ, а также после завершения эксплуатации другого оборудования, которое содержит источники ионизирующего излучения.