НАБУ хочет признать недействительными сделки предприятий ТЭК на 1 миллиард (инфографика)

НАБУ инициировало судебные иски, которыми требует признать недействительными сделки предприятий топливно-энергетического комплекса почти на 1 млрд грн. В частности, по инициативе Бюро суд принял решение, согласно которым на счета ОАО «Запорожьеоблэнерго» возвращено более 40 млн грн, утраченных вследствие существования на предприятии коррупционной схемы. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Также в стадии исполнения – ряд судебных решений, которые позволят вернуть государственным предприятиям топливно-энергетического комплекса (ТЭК) еще почти 90 млн грн: 57 млн грн – ПАО «Черкассыоблэнерго», 30 млн грн – ПАО «Укргаздобыча», 1,4 млн грн – ГП «НАЭК «Энергоатом».

Кроме упомянутых облэнерго, продолжается исковая работа НАБУ относительно ряда других предприятий, на которых детективы Бюро разоблачили похожие коррупционные схемы. В общем, были инициированы судебные иски, которыми требует признать недействительными сделки предприятий топливно-энергетического комплекса почти на 1 млрд грн.

«Полтора года расследований НАБУ показали, что коррупция на предприятиях ТЭК является самой масштабной среди всех сфер государственной экономики: и из-за уникальности предприятий, и из-за количества задействованных в коррупционных схемах лиц, и из-за размеров убытков. По предварительным оценкам, совокупный размер ущерба от преступлений, связанных с деятельностью предприятий ТЭК, составляет 11,18 млрд грн», - говорится в сообщении.

В отраслевом разрезе больше всего от коррупции страдают предприятия, занимающиеся добычей нефти и газа, и атомные электроэнергетические компании.

В результате расследований детективов НАБУ за процессуального руководства прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры о нанесении убытков предприятиям топливно-энергетического комплекса суд вынес девять обвинительных приговоров в отношении 10 человек. Еще 16 дел в отношении 22 обвиняемых сейчас – в судах.

Как сообщал УНИАН ранее, генеральная прокуратура проводила обыски в офисах крупнейшей государственной газодобывающей компании "Укргаздобыча" и изымает документы, касающиеся закупки компанией услуг по проведению гидроразрыва пласта и капитального ремонта скважин.