Газпром подтвердил оплату Нафтогазом

ОАО "Газпром" подтвердило, что "Нафтогаз Украины" оплатил поставки газа из России в марте, сообщает РИА Новости cо ссылкой на управление информации ОАО "Газпром".

"НАК "Нафтогаз Украины" полностью оплатила мартовские поставки газа", - отметили в управлении.

Украина платит за поставленный газ до 8-го числа каждого месяца. За январь и февраль 2009 года оплата была произведена своевременно.

Ранее во вторник пресс-секретарь "Нафтогаза Украины" Валентин Землянский сообщил, что компания полностью рассчиталась с "Газпромом" за потребленный в марте газ, а также компании подписали техническое соглашение о транзите газа.

В начале апреля премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, а также пресс-секретарь компании заверили, что НАК "Нафтогаз Украины" рассчитается с "Газпромом" за потребленный в марте газ вовремя. Если "Нафтогаз" не будет расплачиваться вовремя, то "Газпром" вправе потребовать предоплату за поставляемое топливо.

Контракт "Газпрома" и "Нафтогаза" по поставкам газа в 2009-2019 годах, подписанный 19 января, предусматривает оплату газа не позднее седьмого числа "месяца, следующего за поставкой". В целом предполагается выплатить около 14,4 миллиарда долларов за 2009 год, из них порядка 400 миллионов долларов - за февраль. Контракт предусматривает переход на авансовую систему расчетов в случае первого же неплатежа. "В случае невыполнения или несвоевременного выполнения покупателем своих обязательств, в том числе условий оплаты", у продавца есть право "в одностороннем порядке частично или в полном объеме прекратить или приостановить исполнение своих обязательств по настоящему контракту, направив покупателю уведомление". Исполнение контракта может быть приостановлено с даты "получения указанного уведомления".