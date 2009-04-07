Соколовский: Украина выполняет газовый договор

Украина выполняет газовый договор, подписанный с Россией 19 января т.г., несмотря на что, что он является не выгодным для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время видео-моста Москва-Киев сказал Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

В частности, он отметил, что Украина имеет одну из самых высоких цен на газ и предоставляет одну из самых низких транзитных ставок.

Б.СОКОЛОВСКИЙ сообщил, что НАК «Нафтогаз Украины» рассчиталась с ОАО "Газпром" за поставленный в марте газ.

«Вчера поздно вечером, но вовремя, Украина очередной раз рассчиталась за газ, полученный в марте», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Напомним, сегодня начальник Управления по связям с общественностью «Нафтогаза Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ в интервью корреспонденту УНИАН сообщил, что «Нафтогаз» полностью рассчитался с ОАО «Газпром» за поставленный в марте этого года российский газ. «Ночью все свершилось… Компания перевела необходимую сумму средств на счета «Газпрома»…», – сказал он.

При этом В.ЗЕМЛЯНСКИЙ добавил, что сумма составила около 350 млн. долларов.

Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 г., "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять "Газпрому" платежи за газ не позже 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

Всего в 2009 году НАК должен заплатить 14,4 млрд. долл.

Украинская сторона официально заявляла, что заинтересована в сокращении законтрактованных объемов импорта газа в 2009 году с 40 млрд. куб. м до 33 млрд. куб. м.