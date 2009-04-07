Нафтогаз и Газпром договорились о взаимодействии по транзиту

Председатель Правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА заявляет, что «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» договорились о взаимодействии в вопросах обеспечения надежности транзита российского газа.

Об этом сказано в заявлении О.ДУБИНЫ, переданном пресс-центром НАК «Нафтогаз Украины» агентству УНИАН.

В сообщении отмечается, что вчера в Москве делегация НАК «Нафтогаз Украины» провела очередной раунд переговоров с руководством ОАО «Газпром».

Сторонами были рассмотрены результаты Международной конференции, которая состоялась 23 марта в Брюсселе.

«Во время обсуждения стороны пришли к согласию относительно необходимости общего взаимодействия в вопросах обеспечения повышенной надежности условий транзита газа ОАО «Газпром» в страны Европы. А следовательно - внедрение понятных механизмов инвестирования и кредитования модернизации украинской газотранспортной системы (ГТС) согласно международным стандартам», – сказано в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 23 марта т.г. в Брюсселе украинское правительство, Еврокомиссия, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Всемирный банк (ВБ) подписали Совместную декларацию по модернизации ГТС.

В декларации, в частности, отмечается, что Европейская комиссия, правительство Украины и кредиторы будут сотрудничать в поиске возможности создания технической координационной группы в составе «Нафтогаза Украины», которая бы отвечала за создание полного бизнес-плана модернизации газотранспортной системы, дальнейшие технические предложения Украины относительно расклада и результатов работы по усилению надежности и эффективности газотранспортной системы, наблюдала за работами по модернизации, способствовала подписанию соглашений на финансирование планов по модернизации с международными и украинскими кредиторами и возможными донорами.

При этом Еврокомиссия и международные финансовые институты заявили о готовности оказать техническую помощь для создания такого подразделения в составе «Нафтогаза Украины».

Кроме того, Еврокомиссия рассмотрит возможность оказания помощи правительству Украины в практической реализации реформ газового рынка.

Российская делегация, присутствовавшая 23 марта на Международной инвестиционной конференции по вопросам модернизации украинской ГТС, покинула форум после объявления церемонии подписания итоговой совместной декларации.

23 марта на совместном брифинге с председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сказала, что Украина и Европейский Союз планируют привлечь Россию к модернизации газотранспортной системы.

Во время конференции министр энергетики России Сергей ШМАТКО выразил недовольство проектом итоговой декларации этого собрания. Он указал на несколько пунктов документа, которые не устраивают РФ.

ОАО «Газпром» считает, что модернизацию украинской газотранспортной системы лучше всего проводить в рамках международного консорциума.

Как отметил 23 марта в Брюсселе заместитель главы Правления ОАО «Газпром» Валерий ГОЛУБЕВ, на сегодня консорциум уже зарегистрирован и по 50% его акций принадлежит «Газпрому» и НАК «Нафтогаз Украины».

При этом В.ГОЛУБЕВ отметил, что к консорциуму могли бы присоединиться и европейские компании, в частности, итальянские или немецкие.