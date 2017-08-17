Кабмин не будет повышать цену на газ для населения в этом отопительном сезоне

Кабинет министров Украины не будет повышать цены на природный газ для нужд населения и региональных теплоснабжающих компаний (теплокоммунэнерго) на период отопительного сезона 2017-2018 годов. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время селекторного совещания в Николаеве, которое было посвящено вопросам подготовки к новому отопительному сезону.

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"Я хотел бы сразу отметить, что правительство не поддерживает каких-либо повышений цены на газ в стране в новом отопительном сезоне. Это принципиальная позиция правительства… Никаких объективных оснований сегодня для того, чтобы повышать газ для населения и ТКЭ (теплокоммунэнерго – УНИАН) нет. Цены по решению правительства повышаться не будут", - сказа он.

Как сообщал УНИАН, Кабмин с 1 мая 2016 года установил единую цену на газ для населения на уровне 6879 гривень за тысячу кубометров. Именно по такой цене облгазы продавали газ бытовым потребителям. Срок действия этой цены был установлен до 1 апреля 2017 года. После этого Кабмин продлил действие спецобязательств для "Нафтогаза" по продаже газа через облгаз-сбыты и на период до 1 октября 2017 года установил цену на газ для населения на уровне 6 079 гривень за тысячу кубометров (без учета платы за доставку топлива).

Согласно постановлению о возложении спецобязательств на субъекты рынка природного газа, цена на газ для населения должна пересматриваться два раза в год – к 1 июля и к 1 октября. Ее значение привязано к импортному паритету, то есть стоимости газа на немецком газовом хабе NCG. После проведения расчетов, в Минэнергоугля заявляли об отсутствии оснований для повышения цен на газ для населения на период следующего отопительного сезона.

В конце июля Гройсман заявлял, что Кабмин не планиурет повышать цены на газ, а дальнейшие колебания будут происходить в соответствии с инфляционными процессами на рынке энергоресурсов и не будут резкими.