"Укрнафта" готова к проверке Ревизионной комиссией – заявление компании

Крупнейшая нефтедобывающая компания "Укрнафта" поддерживает проведение проверки ее финансово-хозяйственной деятельности со стороны Ревизионной комиссии, которая должна быть создана в соответствии с требованиями корпоративного права.

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Такое заявление 16 августа опубликовала пресс-служба "Укрнафты" в ответ на появившуюся со ссылкой на анонимный источник информацию в СМИ о том, что компания якобы препятствует проведению проверки со стороны ее мажоритарного акционера – Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

"Правление ПАО "Укрнафта" поддерживает проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности со стороны надлежащим образом сформированной Ревизионной комиссии. На сегодняшний день "Укрнафта" не получила решение Ревизионной комиссии о назначении проверки", - сообщили в пресс-службе.

"Правовых оснований для того, чтобы такую проверку проводила служба внутреннего аудита НАК "Нафтогаз Украины" нет. В "Укрнафте" надеются, что эти процедурные моменты будут быстро урегулированы", - заявили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, "Укрнафта" за январь-июнь 2017 года получила 1,336 миллиарда гривень чистой прибыли, тогда как за аналогичный период прошлого года компания задекларировала 10 миллионов гривень убытка. Чистый доход компании за отчетный период вырос на 54,9% - до 13,781 миллиарда гривень.

При этом добыча нефти в первом полугодии 2017 года по сравнению с первым полугодием 2016 года сократилась на 3,3% - до 738 тысяч тонн, газа - на 6,1%, до 615 миллионов кубометров, а производство сжиженного газа выросло на 3,5% - до 67,1 тысячи тонн. Падение показателей добычи углеводородного сырья связано с тем, что Государственная служба геологии и недр не продлевает для компании ряд спецразрешений на добычу нефти и газа, несмотря на принятые в пользу компании решения судов. Также Госгеонедр игнорирует тот факт, что в начале июля Кабмин разрешил продлевать на год спецразрешения для газодобывающих компаний-должников по уплате ренты.

Справка УНИАН. "Укрнафта" – крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится около 70% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине. "Укрнафта" является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции "Укрнафты" включены в листинг Украинской биржи и фондовой биржи ПФТС (Киев). Депозитарные расписки на акции "Укрнафты" торгуются на Франкфуртской фондовой бирже. НАК "Нафтогаз Украины" владеет 50% + 1 акцией компании.