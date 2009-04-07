Украина не будет увеличивать пропускную способность ГТС

Украина не собирается увеличивать пропускную способность своей газотранспортной системы на 60 млрд. куб. м газа в год без согласования с поставщиками и получателями газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время видео-моста Москва-Киев заявил уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

«Никто не собирается ничего нового строить без участия, как потребителей, так и поставщиков. Здесь нечего бояться – мы всегда приглашали, приглашаем и будем приглашать основных игроков на газовом рынке», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он подчеркнул, что Брюссельская декларация предполагает реализацию двух проектов. В частности, первый – это модернизация существующей ГТС, которая способна транзитировать до 140 млрд. кубометров газа. По его словам, цена этого проекта составляет 3 млрд. долларов, включая установку газо-измерительных станций на украинско-российской границе.

По словам Б.СОКОЛОВСКОГО, второй проект предусматривает расширение пропускной способности украинской ГТС на 60 млрд. кубометров газа в год и оценивается в 5-6 млрд. долларов.

Он подчеркнул, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступает за прозрачные отношения и взаимопонимание в газовой сфере.

Как сообщал УНИАН, 23 марта т.г. в Брюсселе украинское правительство, Еврокомиссия, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Всемирный банк (ВБ) подписали Совместную декларацию по модернизации ГТС.

Справка УНИАН. По состоянию на 1 января 2008 года, газотранспортная система ДК “Укртрансгаз” состояла из 71 компрессорной станции общей мощностью 5405,1 МВт. Протяженность магистральных газопроводов и газопроводов-отводов составляет 37 тыс. км. Пропускная способность ГТС Украины : на входе – 288, на выходе – 178,5 млрд. куб. м, в т.ч. в страны Европы – 142,5 млрд. куб. м.

По оценкам экспертов НАК «Нафтогаз Украины», пропускную способность украинской ГТС можно расширить на 60 млрд. кубометров в час за счет инвестирования 5-6 млрд. долларов США, что втрое дешевле, чем создание новых "обходных" маршрутов (например «Северный поток»).

Президент Украины В.ЮЩЕНКО 3 апреля т.г. заявил, что украинская ГТС по проектной мощности сегодня еще недоиспользована на 30-40 млрд. куб. газа в год.