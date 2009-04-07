Транзит российского газа в Европу сократился

Объем транзита российского газа в Европу через Украину в первом квартале текущего года составил 16,4 млрд. кубометров вместо планируемых 28,4 млрд. кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня во время видеомоста Москва – Киев начальник управления по связям с общественностью «Нафтогаза Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ.

Кроме того, он отметил снижение потребления газа в Украине. По его словам, «Нафтогаз» оплатил поставки российского газа согласно счетам, представленным «Газпромом» по фактическому потреблению.

Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» полностью рассчиталась с ОАО «Газпром» за поставленный в марте текущего года российский газ. Об этом сегодня, 7 апреля, в интервью корреспонденту УНИАН сообщил В.ЗЕМЛЯНСКИЙ.

«Ночью все свершилось… Компания перевела необходимую сумму средств на счета «Газпрома»…», – сказал он.

При этом В.ЗЕМЛЯНСКИЙ добавил, что сумма составила около 350 млн. долларов.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля т.г. в ходе интернет-конференции на портале ЛИГА В.ЗЕМЛЯНСКИЙ сообщил, что ДК “Укртрансгаз” НАК "Нафтогаз Украины", по оперативным данным, в январе-марте сократила транзит природного газа в страны Европы на 52,7%, или 18,3 млрд. куб. м, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, – до 16,4 млрд. куб. м.

«За этот период, по оперативным данным, Украина потребила около 2,5 млрд. кубометров, страны ЕС – 16,4 млрд. кубометров. Мы говорим о том газе, который прошел по территории Украины», – сказал он. При этом В.ЗЕМЛЯНСКИЙ добавил, что «относительно ограничения объемов переговоры между НАК и «Газпромом» продолжаются».

Справка УНИАН. ДК “Укртрансгаз” является оператором газотранспортной системы Украины. Компания эксплуатирует 36,6 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.

В 2008 году ДК “Укртрансгаз” НАК "Нафтогаз Украины" протранспортировала в страны Европы 119,6 млрд. куб. м природного газа, что на 3,8%, или 4,4 млрд. куб. м, больше, чем в 2007 году.