"Нафтогаз" уволил независимого члена набсовета

НАК "Нафтогаз Украины" прекратила полномочия независимого члена наблюдательного совета Чарльза Проктора, сообщает Liga.net.

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Полномочия Проктора истекают 30 сентября. Причина увольнения не разглашается, но известно, что решение принимал сам наблюдательный совет, который может уволить члена только по его собственному заявлению.

Проктор был назначен независимым членом набсовета Нафтогаза 25 марта 2016 года.

Проктор стал вторым членом набсовета НАК "Нафтогаз", который покинул компанию за последние полгода. В апреле из "Нафтогаза" ушла председатель набсовета, бывший первый замминистра экономики Юлия Ковалив.

На данный момент набсовет Нафтогаза состоит из трех человек, хотя согласно уставу их должно быть пять. В набсовет входят независимые члены Маркус Ричардс и Пол Уорвик (председатель), а также экс-министр энергетики Владимир Демчишин.