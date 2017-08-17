НАБУ проводит обыски в здании НКРЭКУ по делу "Роттердам+"

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины проводят обыски в здании Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Об этом УНИАН сообщили источники на рынке энергетики.

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При этом в пресс-службе НРКЭКУ заявили, что им запрещено комментировать эту ситуацию. В пресс-службе НАБУ отметили, что они смогут предоставить более детальную информацию о проведении обыска через час.

"Эти следственные действия проводятся в рамках расследования детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП (Специальной антикоррупционной прокуратуры - УНИАН) фактов возможного служебного злоупотребления должностными лицами НКРЭКУ во время принятия постановления, которым была утверждена так называемая формула цены на уголь "Роттердам+", - сказала Олифира, добавив, что следственные действия еще продолжаются.

Как сообщал УНИАН, НАБУ в июле этого года начало уголовное производство, в рамках которого глава и члены НКРЭКУ подозреваются в том, что они необоснованно включили в состав оптовой рыночной цены на электроэнергию стоимость угля для работы ТЭС по формуле "Роттердам+", которая завышает стоимость топлива.

По данным следствия, Нацкомиссиия выполняла преступные договоренности, которые привели к тому, что генерирующие компании-операторы ТЭС получили сверхприбыли, а потребители электроэнергии понесли безосновательные расходы. К таким компаниям НАБУ относит "Центрэнерго", "Донбассэнерго", "ДТЭК Днепроэнерго", "ДТЭК Схидэнерго" и "ДТЭК Захидэнерго".

Формула "Роттердам+" была утверждена в апреле 2016 года. Согласно ей, предельная стоимость энергетического угля в тарифе на электроэнергию, которые производят ТЭС, формируется на основе биржевых цен на уголь в Европе (в портах Роттердам, Амстердам, Антверпен). Ранее в НКРЭКУ заявляли, что такая методика расчета должна была устранить ручное регулирование цен, обеспечить независимость от поставок из зоны АТО и избавить Украину от проблем с накоплением достаточного количества угля для прохождения отопительного сезона.

Эта формула была раскритикована экспертами, а также правительством. В частности, министр энергетики Игорь Насалик сказал, что новое ценообразование не решило проблемы диверсификации поставок угля, а эксперт Андрей Герус заявил, что благодаря новой формуле тепловая генерация дополнительно заработала более 10 миллиардов гривень.