Cтраны-доноры ЧАЭС соберутся в июле

В Киеве в июле состоится конференция стран-доноров по финансированию работ, предусмотренных в рамках реализации программы по выводу из эксплуатации Чернобыльской АЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ сегодня на совещании в Кабинете министров по вопросам вывода из эксплуатации ЧАЭС и социальной защиты граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы в 1986 году.

«Сегодня предпринимаются меры по обеспечению подготовки к проведению в июле этого года заседания Ассамблеи доноров, которая впервые за время деятельности этого органа, будет проходить в Киеве», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Первый вице-премьер напомнил, что в настоящее время основным донором финансирования работ в рамках международных проектов является Европейский банк реконструкции и развития. А.ТУРЧИНОВ уточнил, что ЕБРР выделил Украине на создание экологически безопасной системы 135 млн. евро.

А.ТУРЧИНОВ также сообщил, что в настоящее время на ЧАЭС осуществляются работы по 28 контрактам на общую сумму 870 млн. евро.

«Есть проект строительства нового безопасного конфаймента на объекте «Укрытие», строительство хранилища для отработанного ядерного топлива. Кроме того, правительство предпринимает все возможные меры для завершения строительства этих объектов в запланированные сроки», - добавил он.

Первый вице-премьер отметил, что для проведения всех работ необходимо более 18 тыс. тонн металла, а также 20 тыс. кубометров бетона. «Поэтому очень важным является привлечение на субподрядные работы, в условиях кризиса, отечественных предпринимателей и промышленников. Этот ресурс позволит создать и новые рабочие места, и осуществить новые заказы для украинских предприятий», - считает он.

А.ТУРЧИНОВ подчеркнул, что основной задачей всех проектов является повышение и обеспечение экологической безопасности этого объекта на 100 и более лет.

Справка УНИАН. 20 ноября 1997 года между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития было подписано Рамочное Соглашение относительно деятельности Чернобыльского фонда “Укрытие” в Украине. По этому Соглашению страны-вкладчики направляют взносы в фонд для реализации международных проектов, которые осуществляются на объекте “Укрытие”. Это, в первую очередь, касается крупнейшего проекта – строительства нового безопасного конфайнмента.

По информации МЧС Украины, строительство безопасного конфайнмента “Укрытие” на Чернобыльской АЭС планируется начать зимой 2009 года и закончить летом 2012 года.

15 мая 2008 г. ЕБРР принял решение выделить на Фонд «Укрытие» 135 миллионов евро, а 15 июля на заседании Совета стран-доноров было принято постановление о предоставлении еще 60 миллионов евро.