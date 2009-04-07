"Киевэнерго" выплатило "Нафтогазу" около 900 млн грн долга

Акционерная компания "Киевэнерго" 6 апреля погасила перед НАК "Нафтогаз Украины" около 900 млн грн задолженности за газ. Как сообщили в "Нафтогазе", эти средства направлены на расчеты за газ с ОАО "Газпром". "Мы обошлись своим деньгами, кредиты не брали", - отметил собеседник агентства «Украинские новости».

Напомним, ранее правительство разрешило Киевской горгосадминистрации выпустить облигации для расчетов за газ.

В марте "Киевэнерго" и "Газ Украины" подписали дополнительные соглашения о продлении до 1 мая 2009 года срока действия договоров на поставку газа.

На конец февраля 2009 года задолженность КГГА по компенсации разницы в тарифах на тепло перед "Киевэнерго" составляла 1 млрд 440 млн грн.