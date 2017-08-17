Запасы антрацитового угля на ТЭС сократились на 10%

Запасы дефицитного антрацитового угля на складах украинских теплоэлектростанций с 9 по 16 августа текущего года сократились на 10,2% – до 619,1 тыс. тонн, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

При этом запасы угля газовой марки сократились на 5,6% – до 1,156 млн тонн с 1,225 млн тонн.

Читайте такжеДобыча угля в Украине с начала года сократилась почти на 7%

В целом запасы твердого топлива на складах ТЭС за неделю сократились на 7,3% – до 1,775 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, профильный вице-премьер-министр Владимир Кистион ранее заявлял, что Украина для прохождения следующего отопительного сезона должна накопить к середине октября 2017 года 1,8 млн тонн антрацита и 2-2,2 млн тонн угля газовых марок.

Справка УНИАН. Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Дефицит угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности. Для стабильной работы энергосистемы ранее дефицитный антрацит импортировался из ЮАР и завозился с неподконтрольной Украине территории. Особо остро встал вопрос снабжения углем тепловой генерации после начала блокады поставок угольной продукции из зоны АТО в конце января 2017 года.