В январе-феврале РФ снизила экспорт нефтепродуктов в СНГ на 30,8%

В январе-феврале 2009г. Россия снизила экспорт нефтепродуктов в страны СНГ на 30,8% - до 836,5 тысячи тонн на 309,9 миллиона долларов.

Как сообщает РИА Новости, экспорт бензина в СНГ снизился на 6,6% - до 316 тысяч тонн (на 91,5 миллиона долларов), экспорт дизельного топлива упал на 50,4% - до 254,3 тысячи тонн (на 109,6 миллиона долларов), снижение по мазуту составило 47,6% - до 79,1 тысячи тонн (на 17,6миллиона долларов). В целом в январе-феврале 2009 года Россия экспортировала около 18,879 миллиона тонн нефтепродуктов на общую сумму 5,519 миллиарда долларов.

В то же время объем экспорта нефтепродуктов в дальнее зарубежье в январе-феврале вырос на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года - до 18,042 миллиона тонн, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС). В стоимостном выражении экспорт в дальнее зарубежье составил 5,209 миллиарда долларов. Экспорт бензина в дальнее зарубежье за два месяца вырос на 15,8% - до 566 тысяч тонн, в денежном выражении экспорт составил 176,1 миллиона долларов. Экспорт дизельного топлива повысился на 11,3% - до 5,817 миллиона тонн (на 2,52 миллиарда долларов), экспорт мазута вырос на 17,8% - до 9,850 миллиона тонн (на 1,96 миллиарда долларов).