"Нафтогаз": цена газа для Украины на 2-й квартал - 270-271 долл.

«Нафтогаз» и «Газпром» рассматривают цену на газ для Украины на 2-й квартал в размере 270-271 доллар за тысячу кубометров - Диденко

На сегодняшний день и НАК «Нафтогаз Украины», и «Газпром» рассматривают цену на газ для Украины на второй квартал в размере 270-271 доллар за тысячу кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге журналистам заявил первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО.

«На сегодняшний день есть наш расчет цены на второй квартал, и есть расчет цены со стороны «Газпрома». Я хочу четко сказать, что расхождение приблизительно в 30-40 центов, и она (цена – УНИАН) на сегодняшний день находится между 270 и 271 доллар США за тысячу кубометров», - сказал И.ДИДЕНКО.

Вместе с этим, он подчеркнул, что динамика изменения цены на нефть подтверждает, что предварительно рассчитанные цены на газ для Украины на четвертый квартал подтверждают то, что эти расчеты были сделаны верно.

“Расчетные наши цены были близки к тем, реалиям, которые мы получили, более того, даже немного лучше для нас, чем мы ожидали”, - сказал И.ДИДЕНКО.