Для Украины газ во втором квартале будет стоить 270-271 долл.

На сегодняшний день и НАК «Нафтогаз Украины», и ОАО «Газпром» рассматривают цену на газ для Украины на второй квартал в размере 270-271 доллар за тысячу кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге журналистам заявил первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО.

«На сегодняшний день есть наш расчет цены на второй квартал, и есть расчет цены со стороны «Газпрома». Я хочу четко сказать, что расхождение приблизительно в 30-40 центов, и она (цена – УНИАН) на сегодняшний день находится между 270 и 271 долларом США за тысячу кубометров», - сказал И.ДИДЕНКО.

Вместе с тем он подчеркнул, что динамика изменения цены на нефть подтверждает, что предварительные расчеты цены на газ для Украины на четвертый квартал были сделаны верно.

“Расчетные наши цены были близки к тем реалиям, которые мы получили, более того, даже немного лучше для нас, чем мы ожидали”, - сказал И.ДИДЕНКО.

При этом он сообщил, что за полученный в марте из России газ НАК «Нафтогаз Украины» вчера заплатил «Газпрому» 342 млн. 720 тыс. долларов.

По его словам, закупка газа идет в соответствии с планами и условиями, предусмотренными контрактом, с начала января Украина закупила немногим более 2,5 млрд. кубометров газа.

«За весь газ мы рассчитались», - отметил И.ДИДЕНКО.

Справка УНИАН. 19 января 2009 года ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали долгосрочные раздельные контракты на транзит российского газа в Европу через Украину и поставку газа украинским потребителям. Срок действия контрактов - с 2009 по 2019 год включительно.

Контракт на транзит предусматривает сохранение в 2009 году льготной транзитной ставки 1,7 долл. за транспортировку 1000 куб. м на 100 км. С 1 января 2010 года ставка транзита станет рыночной, и будет рассчитываться по общепринятой европейской формуле.

В соответствии с контрактом на поставку газа в Украину, цена на газ рассчитана по европейской формуле цены с понижающим коэффициентом 0,8. Таким образом, в 1-м квартале 2009 года цена на газ для Украины составляет 360 долл. за 1000 куб. м. Цена будет изменяться по формуле ежеквартально. Объем поставки газа на Украину в 2009 году составит 40 млрд. куб. м. С 1 января 2010 года «Газпром» станет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.